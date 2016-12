Stuttgart - Laut Bundesverband der türkischen Gemeinde wollen sich immer mehr Muslime in Deutschland bestatten lassen - nach islamischem Ritual. Um der Entwicklung Rechnung zu tragen, wurde vor zwei Jahren die Sargpflicht abgeschafft. Doch die große Nachfrage nach sogenannten Leintuchbestattungen blieb in Stuttgart bislang aus. Bislang gab es davon nur zwölf.

Nur in ein weißes Leinentuch gewickelt wird der Verstorbene auf einem Holzbrett in ein Grab hinabgelassen. Sein Körper wird mit Blick in Richtung Mekka, dem heiligsten Ort im Islam, ausgerichtet und dann mit Erde bedeckt. Nach