Stuttgart - „Sein Chef war stockbesoffen.“ Wenn Micha Kässer an den Unfall von Christophe zurückdenkt, erscheint es ihm noch immer wie ein Wunder, dass der junge Madagasse überlebt hat. Das Erlebnis gehört zu den schlimmsten in dem Jahr, das der Stuttgarter mit seiner Frau Christa und den beiden kleinen Töchtern bei der Mobilen Hilfe Madagaskar (MHM) auf der afrikanischen Insel verbracht hat. Nur zufällig seien sie auf dem Heimweg an dem Unfall vorbeigekommen, erzählt der Familienvater. Der junge Mann war unter den Lastwagen seines Vorgesetzten geraten. „Der Oberschenkel war aufgeklappt - wie auf