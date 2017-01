Stuttgart (tim) - Vor zehn Jahren ist das katholische Hospiz St. Martin in Degerloch eröffnet worden. In dieser Zeit haben die Haupt- und Ehrenamtlichen Helfer fast 1000 schwerst kranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet. Hinzu kommen 2400 Menschen, die ambulant betreut wurden.

„Media vita in morte sumus - mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen.“ Was Mönche und einfache Gläubige bereits im Mittelalter sangen, trifft auf das Hospiz St. Martin in besonderem Maße zu. Gelegen an der viel befahrenen Jahnstraße in Degerloch, umringt von Wohnhäusern, einem Restaurant und einem Kindergarten erinnert das Haus an den Tod -