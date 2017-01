Stuttgart (dpa/lsw) - Auf der Intensivstation des Krankenhauses Bad Cannstatt in Stuttgart ist bei Patienten ein hochresistenter Keim nachgewiesen worden. Wie das Klinikum Stuttgart am Mittwoch mitteilte, wurden fünf Patienten sofort isoliert. Derzeit werden sie demnach in einem abgetrennten Bereich unter besonders strengen Hygienevorschriften von einem Spezialteam versorgt und regelmäßig auf das Bakterium untersucht. Um was für einen Keim es sich handelt, wollte eine Sprecherin des Klinikums zunächst nicht sagen. Am Nachmittag wollte das Haus in einer Pressekonferenz über Details informieren.

Im vergangenen Juni war in Ulm die Intensivstation des Universitätsklinikums wegen des gefährlichen und hochresistenten Erregers Acinetobacter baumannii gesperrt worden. Drei Patienten waren damals infiziert.

Anzeige