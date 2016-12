Stuttgart (dpa/lsw) - Der Polizei in Stuttgart ist ein Schlag gegen eine Bande mutmaßlicher Heroinhändler gelungen. Mehrere Menschen kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Am Dienstag hatten Ermittler zuvor ein Vereinslokal durchsucht und später geschlossen, weil dort Rauschgiftgeschäfte vermutet wurden. Die Fahnder nahmen zwei Männer im Alter von 40 und 50 Jahren in den Vereinsräumen sowie in einem Spielcasino in der Nähe fest. Einer wehrte sich so heftig, dass zwei Beamte leicht verletzt wurden.

Bei Durchsuchungen mehrerer Wohnungen in Stuttgart sowie Fellbach und Remshalden (beide Rems-Murr-Kreis) gingen den Fahndern zudem zwei 46-Jährige ins Netz. Sie stellten Rauschgift sicher und beschlagnahmten mehr als 30 000 Euro.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte es im Zuge der Ermittlungen mehrere Durchsuchungen und auch Haftbefehle gegeben. Nach derzeitigem Stand werden demnach mehr als 40 Tatverdächtige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.