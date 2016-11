Stuttgart (dpa/lsw) - Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat die geplanten neuen Regeln für eine Verbesserung der Luftqualität in der Europäischen Union begrüßt. «Wir brauchen dringend die Unterstützung der EU. Denn es muss mehr geschehen als bisher», sagte Hermann am Mittwoch am Rande der Landtagssitzung in Stuttgart. Die Schwierigkeiten der Kommunen und der Länder beim Thema Luftqualität seien auch dadurch verursacht worden, dass auf europäischer Ebene bestimmte Hausaufgaben noch nicht gemacht worden seien.

Die Europaabgeordneten in Straßburg stimmte am Mittwoch für strengere Vorgaben bei den Höchstmengen des Schadstoff-Ausstoßes. Danach soll etwa der Ausstoß von Feinstaub EU-weit bis zum Jahr 2030 um 49 Prozent reduziert werden gegenüber dem Ausstoß im Jahr 2005; die von Dieselfahrzeugen ausgestoßenen Stickoxide sollen um 63 Prozent sinken. Formal steht noch die Zustimmung des EU-Rates aus.