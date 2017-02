Von Roland Böhm





Stuttgart - Der im Urlaub badende Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger ist der Durchbruch. Burghard Hüdig überredet den Politiker, für ein Foto in einen See zu steigen. Und plötzlich kennt man den Fotoreporter aus Stuttgart auch anderswo. Auch Ministerpräsidenten machen das, was „der Hüdig“ will, um möglichst gut im Bild zu sein. „Hoffotograf an der Villa Reitzenstein“ wird er in Stuttgart genannt. Und heute ist er der „Donnergott der Farben“ - zu sehen nächste Woche im Haus der Katholischen Kirche. Aber wie ist so ein Wandel möglich?

180-Grad-Wenden gehören beim heute 83 Jahre alten Burghard Hüdig zum Leben dazu. Als er Ende der 1940er-Jahre Fotoreporter werden will, dringt seine Mutter in seiner Heimat Essen auf „was Ordentliches“. Er wird Kaufmann, handelt im Ruhrgebiet für Krupp mit Käse und Heringen aus Fässern. Doch der Traum vom Pressefotografen bleibt. „Mir gefiel das alles nicht“, erinnert er sich. 1956 wird er beim „Deutschen Volksblatt“ in Stuttgart eingestellt, rutscht in den Journalismus. „Neugier war mein Job“, heißt eins seiner Bücher über das, was folgt.

Anzeige

Seine Politikerporträts werden bundesweit gedruckt, „Spiegel“ und „Stern“ gehören zu seinen Kunden - spätestens nach Kiesingers Badefoto. 30 Jahre lang beliefert Hüdig als Fotojournalist die Fernsehnachrichten verschiedener Sender mit Bildern vornehmlich aus Baden-Württembergs Landespolitik. Er folgt Regierenden in alle Welt. Ministerpräsident Lothar Späth etwa, mit dem ihn bis zu dessen Tod 2016 eine innige familiäre Freundschaft verbindet, steigt für Hüdig in China am frühen Morgen auf ein Fahrrad und radelt durch Shanghai. Hüdig sieht sich als „Erfinder des Fotos im TV“.

Dann die nächste 180-Grad-Wende im Leben des Burghard Hüdig: Mit dem Ruhestand 1995 dreht er richtig auf. Aus dem Fotograf meist starrer, häufig schwarz-weißer Porträts oder sonstiger Politikerszenen wird ein Künstler, dessen meist großflächige Werke nur so vor Farbigkeit strotzen. Gut 600 stehen dicht gedrängt im Atelier oder hängen im Wohnhaus der Hüdigs. Im Jahr 2009 hat sogar die Staatsgalerie Stuttgart eins erworben.

Er tauscht Fotoapparat gegen Pinsel, möchte man schreiben. Geht aber nicht - denn Pinsel nimmt Hüdig vergleichsweise selten in die Hand. Meist schüttet er knallige Farben aus, lässt sie durch Kippen und Schütteln auf der Leinwand in- und umeinander fließen. Er lässt seiner Farbenlust freien Lauf. Als „Donnergott der Farben“ wird er mal bezeichnet, was ihm nicht schlecht gefällt. „Action Painting“ nennen einige das, was er macht, „Floating Art“ sagt er selbst dazu. Und dann überlässt er es dem Betrachter, was der darin sieht.

Burghard Hüdigs Kunst ist vom 2. Februar an im Haus der Katholischen Kirche an der Stuttgarter Domkirche St. Eberhard ausgestellt. Der Titel: „Die Macht der Farben“.