Stuttgart – Emotional, umkämpft, packend – ein Finale, passend zur Siegerin. Laura Siegemund hat überraschend den Tennis-Grand-Prix in Stuttgart gewonnen und damit ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour geholt. Nach einem Krimi im Tiebreak besiegte sie die Französin Kristina Mladenovic mit 6:1, 2:6, 7:6 (7:5).

Von Karla Schairer

War der Ball noch auf der Linie oder schon im Aus? Siegemund war sich nicht sicher, ihr Freund jubelte schon, ihr Trainer noch nicht. Als die Schiedsrichterin von ihrem Stuhl stieg, wollte die 29-Jährige erst schimpfen. Aber dann, als der entscheidende Fingerzeig kam, ließ Siegemund den Schläger fallen, schlug die Hände vors Gesicht. Nach einer Umarmung mit der Gegnerin flossen die Tränen bei Siegemund.

Der erste Weg führte zu ihrer Box, Trainer, Freund und Familie wollten sie gar nicht mehr loslassen. „Es war wirklich gigantisch. Das ist der schönste Moment, der schönste Tennismoment für mich“, sagte Siegenmund nach ihrem Heimsieg. Sie lebt sie mit ihrem Freund und Physiotherapeuten Wilfried Lenz in Stuttgart, Trainer und Familie sind in ihrer Heimatstadt Metzingen.

Die Lokalmatadorin hat für gleich mehrere Rekorde gesorgt: Zum ersten Mal in der 40-jährigen Geschichte des Turniers gab es das dritte Finale nacheinander mit einer deutschen Spielerin. Im Vorjahr hatte sie zudem als erste Qualifikantin das Finale erreicht, war da jedoch der deutschen Nummer eins Angelique Kerber unterlegen. Sie ist zudem die Siegerin mit der niedrigsten Weltranglistenposition (49.). Nun ist sie Nummer 30.

Mladenovic, die 19. der Welt, hatte im Halbfinale die Russin Maria Scharapowa und davor Kerber und aus dem Turnier geworfen. „Zwei Deutsche in einer Woche wären zu viel“, sagte die faire Verliererin, die selbst dem Sieg sehr nahe war: Das Finale spitzte sich im dritten Satz zu, als Siegemund beim 5:4 zum zweiten Mal wegen Zeitüberschreitung verwarnt wurde und der wichtige Punkt an die in Dubai lebende Französin ging. Mladenovic wurde ausgebuht, es gab Pfiffe. „Das war sehr hart für mich, das Publikum war so laut und nur für Laura. Ich habe noch nie erlebt, dass so viele Leute gegen mich waren. Es war ein Alptraum“, sagte die 23-Jährige. Dennoch lobte Mladenovic ihre Gegnerin: „Sie spielt auf einem wahnsinnigen Level.“ Traurig war wohl auch Mladenovics kleiner Bruder, der sich schon auf eine Fahrt mit dem roten Sportwagen gefreut hatte.

Top-Ten-Spielerinnen geschlagen

In den stieg dann aber Siegemund, die dank einer Wildcard beim Turnier aufschlagen durfte und mit ihrer unterhaltsamen, erfrischenden und unorthodoxen Spielart überraschte. Denn im Finale hatte man eher Kerber oder die stark nach der Dopingsperre zurückgekehrte Scharapowa erwartet. In ihrer Leistung war die Russin fast wieder die alte, schlug mit 32 Assen die meisten des Turniers – gegen Siegemunds Leistung kam sie aber nicht an: Die Schwäbin siegte gegen gleich drei Top-Ten-Spielerinnen: Im Achtelfinale die Weltranglisten-Neunte Swetlana Kusnezowa, danach die Dritte der Welt, Karolina Pliskova, und im Halbfinale die Nummer fünf Simona Halep. Scharapowa, die nun auf Weltranglistenposition 262 steht, hatte dagegen keine Gegnerin aus den Top Ten.

Siegemund ist „sehr stolz, weil es auch Spielertypen waren, die mir vermeintlich nicht so liegen. Da habe ich diese Wochen neue Sachen gezeigt.“ Nicht nur das, sie hat es in dieser Woche allen gezeigt.

Bilanz

Die Turnierveranstalter zogen eine positive Bilanz nach der Tennis-Woche, auch wenn die deutsche Nummer eins Angelique Kerber die Erwartungen nicht erfüllte. „Es war hart für uns, dass Angie so früh ausgeschieden ist, sie war unser Zugpferd“, sagte die Sportliche Leiterin Anke Huber. „Sie spielt nicht locker auf und wenn es nicht läuft, steigert sie sich rein und verkrampft.“ Insgesamt waren sieben Top-Ten-Spielerinnen am Start, es wurden in Deutschland 24 Stunden Live-Fernsehen gezeigt und 50 Stunden im Live-Stream. An drei Tagen war die Porsche-Arena komplett ausverkauft. Mit Kerber und Siegemund waren nur zwei deutsche Spielerinnen im Hauptfeld. „Es gab schon bessere Zeiten, als wir vier oder fünf Spielerinnen im Hauptfeld hatten“, sagte Huber. „Es ist Potenzial da, das nachkommt.“ Sie glaubt aber, dass junge Spielerinnen wie Carina Witthöft noch drei Jahre brauchen werden, um oben mitzuspielen.

Das Doppel-Finale gewannen Jelena Ostapenko (Lettland) und Raquel Atawo (USA) gegen Katarina Srebotnik (Tschechien) und Abigail Spears (USA) mit 6:4, 6:4.