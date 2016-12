Stuttgart (red) - Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist ein hektischer Ort. Die Menschen sind dort oftmals in Eile, um gerade noch einen Zug zu erreichen. Durch die S-21-Bauarbeiten herrscht derzeit noch mehr Trubel als üblich. Eines jedoch hat sich seit rund 70 Jahren nicht verändert: An Heiligabend kehrt für kurze Zeit eine besinnliche Stimmung in die große Schalterhalle ein - bei der festlichen, mehrsprachigen Weihnachtsandacht morgen ab 22 Uhr.

Die Andacht, die von der Stadtmission der Evangelischen Gesellschaft (eva) und dem Posaunenchor der Evangelischen Jugend Stuttgart veranstaltet wird, blickt auf eine lange Tradition zurück.