Stuttgart (dpa/lsw) - Bei der Vergabe weiterer Verkehrsnetze in Baden-Württemberg rechnen Land und Bahn für die nächsten Monate mit heftigem Wettbewerb. Vor allem um den „Ulmer Stern“ sowie um das Netz im Rheintal werde hart zwischen der Bahn und Privaten gerungen, hieß es am Mittwoch im Verkehrsministerium. Mit Entscheidungen wird für Anfang 2017 gerechnet. Für Aufsehen hatte die Vergabe des Stuttgarter Netzes an die Bahn-Konkurrenten Abellio und Go-Ahead ab 2019 gesorgt. Am 30. September endet im Südwesten der letzte Große Verkehrsvertrag in Deutschland, der die Vergabe an die DB regelte. Mit dem Wettbewerb soll daa Angebot besser und billiger