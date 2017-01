Stuttgart (dpa/lsw) - Handel und Tourismus in Stuttgart zeigen sich angesichts des häufigen Feinstaubalarms zunehmend besorgt. „Wir bekommen viele Klagen von Geschäften, die sagen, dass sich der Alarm negativ auswirkt“, sagte Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes, den „Stuttgarter Nachrichten“ (Freitag). Es seien teils drastische Anrufe dabei. Armin Dellnitz vom Stuttgart-Marketing sagte dem Blatt, er bekomme Nachfragen, ob man überhaupt noch in die Stadt kommen könne. „Es ist gut, dass etwas für die Luftverbesserung getan wird, aber der Begriff Feinstaubalarm schadet uns“, sagte er.

Einen anderen Begriff werde es aber nicht geben, betonte die Stadt. „Das Problem ist nicht der Feinstaubalarm, sondern der Feinstaub“, sagte ein Rathaussprecher der Zeitung. In Stuttgart herrscht schon seit Montag vergangener Woche durchgehend Feinstaubalarm - Ende bisher offen.

