Stuttgart (dpa/lsw) - Im Prozess gegen ein einstiges Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus Südbaden hat die Staatsanwaltschaft eine Jugendstrafe von zwei Jahren gefordert. Der heute 20-Jährige hatte im Prozess vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart eingeräumt, sich 2015 für mehrere Monate den Terroristen in Syrien angeschlossen zu haben. Der Mann floh später, wurde nach Deutschland abgeschoben und am Stuttgarter Flughafen festgenommen. Er habe seinen Fehler zwar erkannt, sagte der Oberstaatsanwalt am Montag, er habe aber auch genau gewusst, „wofür er kämpfen und sterben wollte“.

Ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden könne, sei erst zu entscheiden, wenn sich zeige, wie sich der junge Mann integriere und ob er ernsthaft eine Ausbildung aufnehme, sagte der Ankläger. Das Urteil könnte am 21. November gesprochen werden.

