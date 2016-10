Stuttgart (dpa/lsw) - Mieter haben es auf der Suche nach einer Wohnung in Stuttgart künftig wohl noch schwerer. Seit zwei Jahrzehnten seien in der Landeshauptstadt nur etwa halb so viele Wohnungen und Häuser gebaut worden, wie zu einer angemessenen Bedarfsstillung nötig gewesen wären, sagte Marco Wölfle vom Center for Real Estate Studies am Mittwoch in Stuttgart. Dadurch habe sich das Angebot verknappt und der Mietpreis sei gestiegen. Durch die Flüchtlinge und deren Bedarf an Wohnungen werde die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage vermutlich noch vergrößert, so Wölfle.

Aus Sicht des Professors gibt es keine Anzeichen der Entspannung. „Ich befürchte,