Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Häftling hat in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Stuttgart-Stammheim Feuer gelegt und sich selbst verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 17-Jährige am Dienstagmorgen eine Matratze und Teile seiner Kleidung angezündet. Anschließend verständigte er Justizbedienstete, die den Brand schnell löschten und den Teenager aus seiner Zelle holten. Warum der Häftling das Feuer gelegt hatte, war laut Polizei zunächst unklar.

Auch wie er den Brand auslöste, konnten die Ermittler nicht sagen. Möglicherweise habe er ein Streichholz verwendet, sagte ein Sprecher. Der 17-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Die Feuerwehr hatte zunächst auch von einem leicht verletzten JVA-Mitarbeiter gesprochen. Das konnte die Polizei am Abend aber nicht mehr bestätigen. Der Brand konnte der Feuerwehr zufolge schnell gelöscht werden, so dass lediglich die Zelle in Mitleidenschaft gezogen wurde.

