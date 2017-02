Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Häftling, der in seiner Zelle ein Feuer gelegt und sich dabei selbst verletzt hat, handelte nach Angaben der Polizei vermutlich aus Unzufriedenheit über seine Haft. Wie genau er den Brand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Stuttgart-Stammheim auslösen konnte, war nach Angaben eines Sprechers am Mittwoch noch unklar. Der 17-Jährige wurde inzwischen in eine andere JVA verlegt. Er hatte am Dienstag eine Matratze und Teile seiner Kleidung angezündet. Anschließend verständigte er selbst Justizbedienstete, die den Brand schnell löschten und den Jugendlichen aus seiner Zelle holten. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

