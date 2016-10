Stuttgart (dpa/lsw) - Der Ausbau der Gäubahn bekommt höchste Priorität. Das Bundesverkehrsministerium habe die Verbindung zwischen Stuttgart und Singen in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans hochgestuft, teilten das Landesverkehrsministerium und die CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg im Bundestag am Mittwoch mit. Das vom Land vorgelegte Gutachten habe nun die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme belegt. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sprach von einem «Meilenstein auf dem Weg zu einem besseren Schienenverkehr in Baden-Württemberg». «Das gemeinsame Werben vieler Akteure aus Baden-Württemberg hat sich gelohnt.»

Die Gäubahn