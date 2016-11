Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) sieht geringe Chancen für eine gemeinsame Linie der Grünen beim parteiintern heftig umstrittenen Thema Vermögensteuer. „Wir Grüne sind uns bei sehr vielen Themen einig, aber bei der Vermögensteuer ist ein Kompromiss schwer vorstellbar“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit Blick auf dem Bundesparteitag an diesem Wochenende in Münster.

Über die Wiederbelebung der Vermögensteuer streitet die Partei seit Jahren. Der linke Flügel ist dafür. Der Realo-Flügel lehnt die Steuer auf große Vermögen ab. Realpolitiker um Baden-Württtembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann vertreten dabei eine besonders strikte Linie gegen Vermögensteuerpläne. Sie bringen einen eigenen Antrag ein, der aber geringe Chancen auf eine Mehrheit beim Parteitag hat. Vor dem Parteitag wollen die Grünen noch Kompromisse ausloten.

