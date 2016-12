Stuttgart (dpa/lsw) - Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand hat sich entschieden gegen Sammelabschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan ausgesprochen. „Ich erwarte, dass Innenminister Thomas Strobl (CDU) dem Beispiel anderer Bundesländer folgt und verfügt, dass Baden-Württemberg sich nicht an dieser Abschiebeaktion beteiligt“, sagte Hildenbrand am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ soll der erste Charter-Flug mit 50 abgelehnten afghanischen Asylbewerbern am Mittwoch von Frankfurt aus in das Land am Hindukusch starten. Das Bundesinnenministerium wollte sich dazu am Dienstag in Berlin nicht äußern. Ausgeflogen werden sollen dem Vernehmen nach auch mehrere abgelehnte Asylbewerber aus Baden-Württemberg, das von Grün-Schwarz regiert wird.

