Von Elke Hauptmann





Stuttgart - Nach Ansicht der Grünen im Gemeinderat fahren zu viele Autos in der Stuttgarter Innenstadt. Um mehr Aufenthaltsqualität für die Fußgänger zu schaffen, soll der Verkehr verringert werden - zum Beispiel durch eine Schranke in der Bolzstraße.

Im Gebiet innerhalb des City-Rings Bereiche zu schaffen, die zum Flanieren und Verweilen einladen, davon träumen die Grünen im Rathaus. „Andere europäische Städte vergleichbarer Größe wie Bordeaux, Florenz oder Pisa haben mit intelligenten verkehrlichen und städtebaulichen Konzepten erfolgreich gezeigt, wie ganze Innenstädte zu attraktiven öffentlichen Räumen werden, von denen Anwohner, Einzelhandel, Gastronomie und Gewerbe gleichermaßen profitieren“, meint Stadtrat Jochen Stopper. In Stuttgart gebe es mit dem Shared Space in der Tübinger Straße, der Fahrradstraße in der Eberhardstraße und der Neugestaltung der Lautenschlagerstraße zwar gute Ansätze. Doch bislang würden alle Bemühungen, den öffentlichen Raum in der Innenstadt aufzuwerten, noch an zu vielen Stellen konterkariert - sei es durch Parksuchverkehr oder durch überwiegend abendlich stattfindendes „Cruisen“ der PS-Protzer.

Anzeige

Die Grünen haben eine ganze Reihe von Ideen zur Verkehrsberuhigung, die die Stadtverwaltung nun untersuchen soll. So sollen die oberirdischen Stellplätze in der Innenstadt, etwa in der Dorotheenstraße und der Nadlerstraße, sukzessive abgebaut und notwendige Stellplätze für Anwohner in vorhandenen Parkhäusern ausgewiesen werden. Das Parken im Ehrenhof des Neuen Schlosses sollte untersagt werden - Ministeriumsmitarbeiter könnten in den umliegenden landeseigenen Tiefgaragen parken, meinen die Grünen. Und die Bolzstraße, die die Fußgängerzone Königstraße durchschneidet, sollte abgesperrt werden. Die Schranke auf Höhe der Lautenschlagerstraße könnte gleichzeitig als Zufahrt zu den City-Parkhäusern dienen, die über die Bolzstraße, die Stauffenbergstraße und die Stephanstraße angefahren werden - bereits dort könnten Autofahrer entsprechende Parktickets lösen. Für Nutzer privater Stellplätze und den Lieferverkehr könnte man Zufahrtsberechtigungen ausstellen. Allein schon die Beschränkung dieses Verkehrs „auf das tatsächlich unvermeidliche Maß könnte einen nicht zu unterschätzenden Gewinn an Lebensqualität für die Anwohner und an Aufenthaltsqualität für Passanten und Flaneure bringen, der jede Anstrengung wert ist“, sind die Grünen überzeugt. Dieses Modell könnte schrittweise auch auf andere Straßen, die in den City-Bereich führen, übertragen werden. Das Ziel sei eine „flächenhafte Priorität des Fußgängerverkehrs“.

Nein, beeilt sich die Fraktionsvorsitzende Anna Deparnay-Grunenberg zu betonen, es ginge nicht darum, alle Autos aus der Innenstadt zu verbannen. „Das wäre illusorisch.“ Mit etwas gutem Willen sei es aber durchaus möglich, den Verkehr innerhalb des City-Rings auf ein Minimum zu begrenzen, ergänzt Co-Chef Andreas Winter.