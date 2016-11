Stuttgart (dpa/lsw) - Es ist ein nasskalter Novembermorgen. Trotzdem tigert der junge Lkw-Fahrer aus Polen auf dem Parkplatz an der Autobahn 8 in kurzen Hosen neben seinem Lastwagen auf und ab. Unter der Plane: ein silberfarbener Sportwagen mit britischem Kennzeichen, unterwegs zu einem Käufer nahe Stuttgart. Die Verkehrspolizei hat ihn von der Autobahn gelotst.

Nun überprüft die Bundespolizei seine Papiere. Zollbeamte fragen, wo er angestellt ist, Steuerfahnder forschen nach dem Käufer des Wagens. Es ist eine deutschlandweit einzigartig intensive Zusammenarbeit, schwärmen die Vertreter der Sicherheitsbehörden vor Ort.

„Sinn ist, alle sicherheitsorientierten Kräfte von Bund und Land mit ihren Fähigkeiten zusammenzubringen“, erklärt Julian Würtenberger, Amtschef des Innenministeriums. In leuchtender Warnweste steht er zwischen den Reihen von Einsatzfahrzeugen, die den Parkplatz im Sindelfinger Wald in Beschlag genommen haben. Seit 2003 arbeiten Landespolizei, Bundespolizei und Zoll zusammen.

In einem Wagen prüfen Bundespolizisten Ausweisdokumente, in anderen sitzen Beamte vor Computern und gleichen die Gerätenummern gefundener Laptops mit Diebesgut-Datenbanken ab. Ein mobiles Röntgengerät ist im Dauerbetrieb. Mehr als 100 Beamte sind an diesem Mittwoch bei der Großkontrolle im Einsatz, die es in dieser Form drei- bis viermal im Jahr gibt.

145 Autos, Lastwagen und Busse werden im Laufe des Tages kontrolliert, dazu 228 Personen. Heute überprüfen die Beamten Lenkzeiten, suchen nach Diebesgut, verfolgen Drogenschmuggel und illegalen Aufenthalt. Bestehen Steuerschulden, können Steuerfahnder diese vor Ort pfänden. Die Zusammenarbeit der Behörden erlaube es Technik, Personal und Wissen zu bündeln, heißt es.

Rund 170 000 Fahrzeuge passieren laut Polizei jeden Tag den Ballungsraum Stuttgart an dieser Stelle, wo sich die mitteleuropäische Achse A 8 und die Bodenseeautobahn A 81 kreuzen. Allein bis Oktober diesen Jahres zog die Verkehrspolizei hier mehr als 200 Fahrer unter Alkohol- und 140 Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr. 200 Mal fanden Beamten Drogen, auch Waffen gab es.

Vor allem lerne man voneinander. Der Austausch der Datenbanken, die Zoll und Polizei jeweils zur Verfügung haben, helfe bei der Arbeit, lobt der Zoll. Die Kooperation setze sich auch jenseits der Großkontrollen fort, etwa bei Überprüfungen im Gastgewerbe. Eine Kooperation zwischen Landes- und Bundesbehörden gebe es zwar auch in anderen Ballungsräumen, so Armin Rolfink von der Generalzolldirektion in Köln. „Aber Baden-Württemberg ist vorbildlich.“

Dabei betonen die Beamten, dass bei der Kooperation keine neuen Kompetenzen geschaffen, sondern bestehende gebündelt werden. Von einem deutschen „FBI“ nach amerikanischem Vorbild etwa könne dabei nicht die Rede sein, auch wenn die Kooperation mittlerweile eine eigene Geschäftsstelle beim Landeskriminalamt hat. Im Gegenteil, ist Würtenberger überzeugt: Bei unterschiedlichen Kompetenzen auf Landes- und Bundesebene könne man sogar „ein besseres Ergebnis erzielen, als wenn man alles zentralisiert und ein „FBI light“ hätte“.

Nach einer halben Stunde darf der polnische Speditionsfahrer weiter. Sein einziger Verstoß bedurfte keines Datenabgleichs: Das Auto auf seiner Ladefläche war schlecht gesichert und wurde unterwegs bereits verbeult.

