Die Polizei will beim großen Faschingsumzug am Dienstag höchste Wachsamkeit walten lassen. Sie wird mit genauso vielen Beamten vor Ort sein wie im vergangenen Jahr.Archiv dpa

Von Jan-Philipp Schütze





Stuttgart - Zum großen Faschingsumzug in der Innenstadt werden am kommenden Dienstag wieder Hunderttausende Zuschauer erwartet. Damit das närrische Treiben friedlich verlaufen kann, wird die Polizei wie im Vorjahr mit einem Großaufgebot an Beamten im Einsatz sein. Die Umzugsstrecke soll mit mobilen Sperrposten gesichert werden.

Nachdem der Faschingsumzug bereits im vergangenen Jahr infolge der Vorfälle in der Silvesternacht in Köln und anderen Städten unter besonderer polizeilicher Beobachtung stand, ist die Sicherheitslage in diesem Jahr durch die Nachwehen des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt in Berlin geprägt. Aus diesem Grund wird die Stuttgarter Polizei höchste Wachsamkeit walten lassen. „Wir bleiben auf dem Niveau des Vorjahres“, sagt Polizeisprecher Olef Petersen. Man werde so viele Beamte wie im vergangenen Jahr einsetzen, sowohl uniformiert als auch in Zivil. „Es gibt aber keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung.“

Um Zuschauer und Umzugsteilnehmer vor etwaigen Angriffen zu schützen, werde man an „neuralgischen Punkten“ größere Einsatzfahrzeuge als mobile Sperren aufstellen, sagt Petersen. Barrieren aus Beton, wie sie beim Stuttgarter Weihnachtsmarkt aufgebaut wurden, seien für den Faschingsumzug nicht vorgesehen. Mit den Betonpollern ließen sich die vielen Zufahrtsstraßen entlang der Umzugsstrecke nicht lückenlos sichern.

Ob die Ausrüstung der Beamten für den Einsatz am Dienstag speziell angepasst wird, sie beispielsweise Maschinenpistolen sichtbar am Körper tragen, sei noch offen, so Petersen. „Das müssen wir kurzfristig entscheiden.“ Eine Aufrüstung mit solchen Waffen sei bei Bedarf aber auch kurzfristig möglich. Das närrische Treiben soll von dem erweiterten Sicherheitskonzept so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. „Wichtig ist, sich nicht den Spaß verderben zu lassen“, betont Petersen.

Die ausrichtende Karnevalsgesellschaft Möbelwagen sieht dem traditionellen Umzug entspannt entgegen. „Die Sicherheitslage ist nicht anders als in den Jahren zuvor“, sagt Präsident Thomas Klingenberg. „Wir werden genauso viele Ordner einsetzen wie im Vorjahr.“ 2016 hatte die Karnevalsgesellschaft infolge der Silvester-Übergriffe das Sicherheitspersonal aufgestockt und 75 Ordner einer Sicherheitsfirma engagiert, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Tatsächlich blieb es bis auf vereinzelte Störungen ruhig und friedlich. Die Polizei verzeichnete lediglich zwei Anzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Beleidigung.

Bei der Zahl der teilnehmenden Gruppen sei in diesem Jahr kein Rückgang festzustellen, so Klingenberg. Im Gegenteil. „Bislang haben knapp 60 Gruppen zugesagt, darunter auch einige neue. Erst am Montag haben wir eine weitere Zusage erhalten.“ Der große Zuspruch sei ein Zeichen für die hohe Attraktivität des Stuttgarter Umzugs. Die KG Möbelwagen selbst wird mit einem großen Motivwagen und dem Partyschlagersänger Almklausi an den Start gehen. Für den Tag des Umzugs wünscht sich Klingenberg „einfach schönes Wetter, gute Stimmung und viele Zuschauer am Straßenrand“.