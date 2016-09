Tausende Menschen haben am Samstagnachmittag in der Stuttgarter Innenstadt gegen die EU-Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada demonstriert. Aus Sorge um niedrigere Standards im Verbraucherschutz und Eingriffe in demokratische Strukturen forderten sie das Aus für die Handelspakte TTIP und Ceta. «Wir wollen eurer Gift nicht - fairer Handel für alle» und «TTIP eine Zeitbombe, nur hat sie noch niemand entdeckt» war unter anderem auf Protestplakaten zu lesen.

Die Veranstalter erwarteten nach eigenen Angaben rund 30.000 Menschen in der Landeshauptstadt. Schätzungen, wie viele Teilnehmer sich am Nachmittag am Hauptbahnhof versammelten, gab es zunächst aber nicht. In mehreren deutschen Großstädten gingen Menschen aus Protest gegen die Handelsabkommen auf die Straße.