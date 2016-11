Stuttgart (dpa/lsw) - Trotz des zweiten Feinstaubalarms in dieser Saison in Stuttgart ist der Grenzwert für Feinstaub überschritten worden. Am Neckartor wurden am Montag 60 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen, wie die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz mitteilte. Der zulässige Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm und wurde damit in diesem Jahr vorläufigen Messungen zufolge zum 39. Mal überschritten. Erlaubt sind maximal 35 Tage.

Auch für Dienstag ergibt sich voraussichtlich eine Überschreitung, wie die Stadtverwaltung mitteilte. In der Nacht auf Mittwoch endet der Alarm wieder, der für Autofahrer seit Montag galt. Ein Wetterumschwung mit Regen sorgt für die Aufhebung.

Offenbar folgen nur wenige Autofahrer dem Aufruf zum freiwilligen Umstieg auf Bus und Bahn. Einer Auswertung der Stadt zufolge ist am ersten Tag des ersten Alarms in dieser Saison, dem 25. Oktober, der motorisierte Verkehr um zwei bis drei Prozent zurückgegangen. Die Stadt wolle aber noch mehr Menschen zum Umsteigen bewegen, sagte eine Sprecherin der Stadt.

Feinstaubalarm wird in Stuttgart ausgerufen, wenn die vorhergesagte Wetterlage einen Austausch der Luft im Talkessel erschwert und somit einen Anstieg der Feinstaubwerte erwarten lässt.

