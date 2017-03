Stuttgart (red) - Anfang dieser Woche haben Zollbeamte am Flughafen Stuttgart in einer Windel versteckten Goldschmuck im Wert von knapp 12.000 Euro entdeckt. Die Beamten hatten einen 41-jährigen Schweden kontrolliert, der das Gepäck des Reisenden, der aus dem Irak über die Türkei nach Stuttgart geflogen war. Dabei fanden die Zöllner in einer sauberen Windel den 350 Gramm schweren Schmuckgürtel aus Gold.

Anzeige

Da der Mann die Waren nicht angemeldet hatte und die Reisefreigrenze von 430 Euro deutlich überschritten war, leitete der Zoll ein Steuerstrafverfahren gegen den Mann ein. Nach Zahlung der Einfuhrabgaben in Höhe von 2.600 Euro sowie einer Kaution in Höhe von knapp 1.300 Euro konnte der Mann seine Reise in Richtung Stockholm fortsetzen. Neben dem Goldschmuck hatte der Schwede noch 750 Gramm Wasserpfeifentabak sowie fast vier Kilogramm nichteinfuhrfähigen Käse als Schmuggelgut im Gepäck.