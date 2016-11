Stuttgart (dpa/lsw) - Vor seiner Wahl zum neuen Verdi-Landeschef hat der Gewerkschafter Martin Gross höhere Steuern als Beitrag zu einer sozialen Gesellschaft angemahnt. «Es ist ein Skandal, dass wir in einem so reichen Land wie Deutschland uns den Luxus erlauben, auf eine Vermögensteuer zu verzichten», sagte Gross der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Hierbei bezog er sich auf ein Verdi-Positionspapier, demzufolge die Steuer pro Jahr ein Prozent des Vermögens betragen soll, allerdings mit einem Freibetrag von einer Million Euro pro Erwachsenem. Auch eine Anhebung des Spitzensteuersatzes sei überfällig, sagte Gross. Vermögende Menschen würden tendenziell immer reichen, während zugleich die Armut wachse.

Die höheren Steuersätze würden nicht zulasten der Mittelschicht gehen, betonte der Gewerkschafter. «Es geht nicht um das Reihenhaus der Oma, es geht um die Villa mit Seeblick.» Wer da wohne, der könne jedes Jahr auch «etwas» Vermögenssteuer zahlen.

Anzeige

Es gehe keineswegs um eine «Neiddebatte», sagte Gross. Vielmehr kämen höhere Steuern für Vermögende der ganzen Gesellschaft zugute. So könnte der Staat mehr Geld ausgeben für Straßen, Schulen, Krankenhäuser und Kindertageseinrichtungen (Kitas) und für die Aufwertung sozialer Berufe. Das Argument, dass die Steuerlast in Deutschland ohnehin schon hoch sei, lässt Gross nicht gelten. Deutschland sei absolut kein «Hochsteuerland». «Im internationalen Vergleich sind wir im Mittelfeld», sagte der Gewerkschafter.

Der 56-Jährige ist an diesem Samstag der einzige Kandidat für den Landesvorsitz von Verdi. Die Gewerkschaft hat nach eigenen Angaben 225 000 Mitglieder, etwa in den Branchen Handel, Banken und Gesundheitswesen. Im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Leni Breymaier, die inzwischen an die Spitze der Südwest-Sozialdemokraten gerückt ist, hat der Reutlinger Gross kein SPD-Parteibuch.