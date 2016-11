Stuttgart (dpa/lsw) - Jeder fünfte Lehrer im Südwesten ist schon von Schülern beleidigt und gemobbt worden. Körperliche Gewalt haben vier Prozent der Lehrer erlitten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE). Die Gewalt gegen Pädagogen nehme zu, sagte VBE-Landeschef Gerhard Brand bei der Vorstellung der Umfrage am Montag in Stuttgart. Dennoch werde das Phänomen von Betroffenen verheimlicht, von staatlichen Stellen kleingeredet und vom Kultusministerium nicht genug beachtet. „Ein Alarmsignal an die Politik ist die Einschätzung von 59 Prozent der befragten Lehrkräfte in Baden-Württemberg, dass Gewalt gegen Lehrkräfte ein Tabu-Thema ist.“

Neben Zahlen für Baden-Württemberg gibt es auch Erhebungen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen sowie dem Bund. Insgesamt wurden knapp 2000 Lehrer befragt, jeweils 500 in den Bundesländern und 500 im gesamten Bundesgebiet.

Anzeige