Dirk Braun könnte auch beim Wrestling eine gute Figur abgeben. Grimmiger Blick, dicke Muskelpakete an beiden Oberarmen und mit seinem Kopftuch und seinem Bart erinnert er stark an die Wrestling-Legende Hulk Hogan. Braun lässt aber nicht die Fäuste sprechen, sondern vielmehr die Sägen lärmen. Ganz besonders gerne bei der Disziplin Hot Saw (heiße Säge). Dabei greift der achtfache deutsche und zweifache Europameister zu einem getunten Model mit Einzylinder-Zweitaktmotor mit bis zu 80 PS. Drei Cookies (Scheiben) „rasiert“ er in einem Bereich von 15 Zentimetern von einem waagrechten Stamm ab und lässt seine aufgemotzte Maschine mächtig aufheulen. Die