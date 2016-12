Stuttgart (dpa/lsw) - Die Gewerkschaft Verdi sorgt sich um das Ladenöffnungsverbot an Adventssonntagen. «Natürlich ist das unsere Befürchtung, dass das aufgeweicht wird», sagte Verdis Landesfachbereichsleiter für den Handel, Bernhard Franke, der Deutschen Presse-Agentur. «In anderen Bundesländern ist das anders geregelt.»

Anzeige

In Baden-Württemberg dürfen Geschäfte laut Gesetz in den Städten an höchstens drei Sonntagen geöffnet sein - nicht aber im Advent. Der Präsident des Handelsverbands Deutschland (HDE), Josef Sanktjohanser, hatte jüngst bundesweit einheitliche Regeln und mindestens zehn verkaufsoffene Sonntage ohne besonderen Anlass gefordert. Genau diese Vorgabe hatte das Bundesverwaltungsgericht allerdings in einem Urteil im November 2015 noch einmal verschärft.

Im baden-württembergischen Handel sieht man das ähnlich. «Vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr wären aus meiner Sicht gut und würden die Interessen aller angemessen berücksichtigen, zu jeder Jahreszeit einer», sagte der Präsident des baden-württembergischen Handelsverbandes, Hermann Hutter. In einer Hinsicht gibt er allerdings Entwarnung: Im Dezember, so der Handelspräsident, brauche es das nicht. «Da ist ohnehin schon viel los in der Innenstadt.»