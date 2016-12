Stuttgart (dpa/lsw) - Gemeinsam mit den Landfrauen aus Geislingen und Heidenheim verkauft Gerlinde Kretschmann am Mittwoch (11.00 Uhr) auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt Gsälz für den guten Zweck. Die Ehefrau des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hatte schon in den vergangenen Jahren die in Schwaben Gsälz genannte Marmelade verkauft und sich damit an der Aktion „Weihnachtsmann & Co.“ beteiligt. Mit dem Geld werden karitative Einrichtungen und Organisationen in und um Stuttgart unterstützt. Der Weihnachtsmarkt erwartet bis zu den Festtagen rund vier Millionen Besucher.

