Stuttgart (dpa/lsw) - Der Media Markt in Sindelfingen darf laut einem Gerichtsurteil nicht wie bisher Ein-Cent-Gutscheine verkaufen. Einem Kunden war bei dem Kauf eines 19,99 Euro teuren Akkus ein Cent zusätzlich abgebucht worden für einen Testzugang für eine Musik-Flatrate, ohne dass der Mann gefragt worden war. Dies werde untersagt, heißt es in einem Urteil des Landgerichts Stuttgart. Die Verbraucherzentrale (VZ) hatte nach der Beschwerde des Kunden Klage erhoben gegen den Media Markt. Media Markt war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. VZ-Rechtsexpertin Dunja Richter nannte das Vorgehen des Marktes unverschämt. „Auch wenn es nur um einen Cent geht: Es darf nicht sein, dass ein Geschäft an der Kasse Beträge einfach einbucht, einfordert und so behauptet, dass ein Vertrag abgeschlossen wäre, ohne dass Verbraucher überhaupt zugestimmt haben“, sagte sie.

