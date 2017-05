Stuttgart (wic) - Der vorsätzlich verursachte Zusammenstoß mit einer Stadtbahn am Pragsattel war kein Mordversuch, sondern eine Tat im Wahn. Darüber sind sich die Schwurgerichtskammer des Stuttgarter Landgerichts, die Staatsanwältin und auch der Verteidiger des 36-jährigen Polo-Fahrers einig. Die rechtliche Folge: Der Mann kann nicht bestraft werden, muss sich aber laut dem gestrigen Urteil ambulant behandeln lassen. Angeklagt war der 36-Jährige wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau, die bei dem Frontalzusammenstoß auf der Beifahrerseite des Wagens saß und lebensgefährlich verletzt wurde. Die Anklage ging davon aus, dass der Mann an jenem 23. November vergangenen Jahres absichtlich gegen die entgegenkommende Stadtbahn raste, und zwar mit Tempo 80, um die Frau und eventuell auch sich selbst zu töten. Nach dem Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen war dem Gericht jedoch schnell klar geworden, dass keine Mordabsicht bestand: Der Beschuldigte leidet an einer schweren Wahnkrankheit. Eigenen Angaben hatte er Stimmen gehört, die ihm Aufträge erteilten. Die wahnhaften Erlebnisse stuft ein Gutachter juristisch als „Schuldunfähigkeit“ ein. Die Staatsanwältin beantragte folglich die Einweisung in die Psychiatrie - ausgesetzt zur Bewährung. Voraussetzung: ständige ärztliche Betreuung. Das Gericht schloss sich diesem Antrag an. Der 36-Jährige durfte gestern den Gerichtssaal deshalb als freier Mann verlassen, steht aber zwei Jahre unter Führungsaufsicht. Seine bei der Fahrt lebensgefährlich verletzte Ehefrau, die in dem Verfahren von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte, hält übrigens weiterhin an der Ehe fest. Sie will ihm helfen, sein begonnenes Studium zu Ende zu bringen. Der Stadtbahnfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den Gesamtschaden beziffert das Gericht auf 57 000 Euro.

