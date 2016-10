Stuttgart (dpa/lsw) - Happy Birthday, Hannibal. Mit einem gut geheckselten Weizen-Gemüsekuchen samt Banane als Kerze hat der Stuttgarter Zoo am Mittwoch den 50. Geburtstag des wohl ältesten Zwergflusspferds der Welt gefeiert. Hannibal wurde 1966 in Kopenhagen geboren und kam ein Jahr später nach Stuttgart. Die Wilhelma ist sich sicher: Ein älteres Zwergflusspferd gibt es in keinem Zoo der Welt. Und in freier Wildbahn hätte er mit seinen abgenutzten Zähnen und schwachen Sinnen keine Überlebenschance.

Den Geburtstagskuchen ließ sich Hannibal innerhalb weniger Minuten komplett munden - bevor er wieder ins Wasser abtauchte. „Früher war er extrem angriffslustig“, erinnerte sich Tierpflegerin Christin Zeltner (24). Mit dem Alter sei er „ruhiger und gemütlicher geworden“. Nur Veränderungen könne er überhaupt nicht leiden. Insofern dürfte der Geburtstagsrummel nichts für ihn gewesen sein.

Zwergflusspferde, die meist nur ein Viertel der Größe normaler Hippos haben, wurden erst Mitte des 19. Jahrhunderts im Dschungel entdeckt. „Guinea bis Elfenbeinküste“ steht als Verbreitungsgebiet an Hannibals Gehege. 1912 kamen die ersten Zwergflusspferde nach Europa. In freier Wildbahn dürften laut Schätzungen nur noch 3000 von ihnen leben. Weltweit in Zoos dürften es der Wilhelma zufolge rund 370 sein. Normalerweise würden diese Tiere gut 35 Jahre alt. In Menschenjahren könne man Hannibals Alter auf 140 Jahre schätzen, hieß es.

Hannibal, der Methusalem unter den Zwergflusspferden, werde von vielen Besuchern wegen seiner geringen Größe für ein Baby-Flusspferd gehalten, sagte Vize-Direktorin Marianne Holtkötter. „Er hört nicht mehr gut, er sieht nicht mehr gut“, sagte Pflegerin Lisa Kühn (24). Sein Gewicht von 240 bis 250 Kilogramm sei aber absolut normal. Sechs Kinder hat er in Stuttgart gezeugt, zwei Frauen gehabt. „Seit dem Tod von Nelli 1995 kommt er aber allein sehr gut zurecht“, sagte Wilhelma-Sprecher Harald Knitter.

