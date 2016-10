Der Vorsitzende des Haus- und Grundbesitzervereins, Klaus Lang, begrüßte vor den rund 1000 Besuchern Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und den ehemalige Bauminister Peter Ramsauer (CSU). Besonders erfreut zeigte sich Lang über 500 Neueintritte. Damit habe der Haus- und Grundbesitzerverein so viele neue Mitglieder verzeichnen können wie noch nie in einem Jahr. So strebe er das Ziel von rund 21.000 Mitgliedschaften an. Lang äußerte sich zufrieden, dass in Stuttgart eine Internationale Bauausstellung verwirklicht werden soll, wie die Beteiligten vom Verband Region Stuttgart, der Stadt und des Landes kürzlich erklärt haben.