Stuttgart (pol) - Zwischen 30 und 40 Gaffer musste die Polizei in die Schranken weisen, weil sie bei einem Notarzteinsatz an der Haltestelle Schwabstraße in Stuttgart am Dienstagabend gegen halb sechs zusammenliefen, um die Erstversorgung eines 29-Jährigen zu beobachten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Würde von in Notlagen geratenen Menschen respektiert werden muss. Filmen der Personen und das Verbreiten von Aufnahmen im Netz sei zu unterlassen, da das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen verletzt werde, so die Bundespolizei.

Zu dem Einsatz des Rettungsdienstes ist es am Dienstagabend gegen 17:25 Uhr an der