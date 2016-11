Stuttgart (dpa) - Ein 78-Jähriger ist am Samstagabend in Stuttgart von einem Auto erfasst und dabei getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der Mann die Plieninger Straße im Stadtteil Möhringen auf Höhe einer Tankstelle. Dabei erfasste ihn der Wagen eines 38-Jährigen. Der Fußgänger wurde auf den Boden geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache soll ein Sachverständiger klären. Die Polizei sucht nach Zeugen.

