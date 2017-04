Von Iris Frey





Der Grund: Rund 4000 Dynamo-Dresden-Fans, die mit dem Auto angereist waren, waren um 11 Uhr außerplanmäßig über die B 14 zur Mercedes-Benz-Arena gelaufen. „Bei dem Fanmarsch wurde Pyrotechnik abgebrannt“, erklärte Polizeisprecher Olef Petersen. Nachdem die Fans über die B 14 liefen, musste die Polizei die Bundesstraße Richtung Waiblingen und die B 10 sperren. Es kam dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Schnellstraßen. Die Sperrungen konnten erst nach der Reinigung der Fahrbahn von Flaschenresten und Scherben gegen 12.45 Uhr aufgehoben werden. „Die Fans haben auch Gegenstände über die Brüstung auf parkende Autos geworfen“, so Petersen. Bislang hat ein Autofahrer Beschädigungen an seinem Fahrzeug bei der Polizei angezeigt. Möglicherweise sind noch weitere Fahrzeugbesitzer betroffen. Der Schaden wird noch ermittelt.

Am Bahnhof in Bad Cannstatt kamen Fans beider Fußballmannschaften friedlich an, wie Daniel Kroh, Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage erklärte. Eine Blockade habe es im Gleisbereich zwischen dem Bahnhof Bad Cannstatt und der Haltestelle Neckarpark gegeben: S-Bahnen und Züge mussten zwischen 12.22 und 12.24 anhalten, weil sich auf den Gleisen bislang drei unbekannte Personen aufgehalten haben. Betroffen waren sämtliche S-Bahnen und Züge Richtung Neckarpark. Außerdem meldete Kroh, dass in der Fußgängerunterführung der Haltestelle Neckarpark ein Chinaböller gezündet worden sei. Die Polizei hatte den Dresdner Fans Anfahrtsbeschreibungen gegeben und so versucht, die Fangruppen voneinander zu trennen. Sie war mit Wasserwerfern vor Ort. Kurzfristig haben sich gegen 11.10 Uhr laut Polizei auch bis zu 200 Anhänger der Heimmannschaft zusammengetan und in Teilen vor dem Stadion vermummt.

Bislang sind bei der Polizei drei Anzeigen wegen Beleidigung, ein Hausfriedensbruch und ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr aktenkundig. Die Polizei war mit 1000 Einsatzkräften vor Ort und informierte die Bevölkerung über die sozialen Netzwerke Facebook und den Kurznachrichtendienst Twitter zum Einsatzgeschehen. Auch nach dem Spiel gegen 15.45 Uhr riet die Polizei den Dresdner Fans über Twitter, wie sie zurücklaufen sollten, mit Routenplan. Die Polizei meldete um 15.30 Uhr über Twitter erneut eine Sperrung der B 14 in Richtung Waiblingen und B 10 in Richtung Esslingen durch den Abmarsch der Fans. Um 16.14 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Das Konzept der Polizei sei aufgegangen, so der Polizeisprecher Petersen. Auch die Bundespolizei zog gestern eine positive Bilanz: Das Sicherheitskonzept habe sich bewährt, so Reinhard Pürkenauer, Leiter der Bundespolizeidirektion. Er lobte die hervorragende Zusammenarbeit mit der Landespolizei.