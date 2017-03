Stuttgart-Mitte (pol) - Nach einem Besuch in einer Stuttgarter Diskothek an der Theodor-Heuss-Straße ist ein Fuchs am Samstag von einem Auto überrollt worden, wie die Polizei heute berichtet.

Mitarbeiter der Diskothek meldeten der Polizei gegen 23.10 Uhr, dass sich ein Fuchs an wartenden Gästen vorbei Zutritt zum Club verschafft hatte. Da es dem Tier dort offensichtlich zu laut war, flüchtete es über die Theodor-Heuss-Straße. Die alarmierten Polizeibeamten sahen das offensichtlich orientierungslose Tier noch über die Willy-Bleicher-Straße rennen, dort wurde es kurz darauf von einem unbekannten Auto erfasst und dabei getötet.

Anzeige