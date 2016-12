Stuttgart - In diesem Jahr hat sich der Förderverein Alt-Stuttgart zu Weihnachten selbst beschenkt: Unerwartet konnte die Restaurierung der Fresken an den Außenwänden der Markthalle doch noch 2016 abgeschlossen werden. Ein Umstand trübt die Freude jedoch: Die ursprünglich geschätzten Kosten in Höhe von 70 000 Euro sind mittlerweile auf 167 000 Euro gestiegen.

„Was lange währt, wird endlich gut“- zumindest, was die Stuttgarter Markthalle betrifft, musste der Förderverein Alt-Stuttgart in der Vergangenheit bereits mehrfach einen langen Atem beweisen. Auch das vorherige Projekt, der