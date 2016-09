Stuttgart (dpa/lsw) - Kurz vor Beginn der Feinstaubalarm-Saison weitet die Stadt Stuttgart ihren Kampf gegen Luftverschmutzung aus. An Tagen mit Feinstaubalarm sollen Erwachsene mit einem Einzelticket im öffentlichen Nahverkehr zum Kinderpreis fahren können, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Auch die Taktung bestimmter U-Bahnlinien soll verbessert werden, hinzu kommen mehr Plätze in S-Bahnlinien. Mitte Oktober beginnt in Stuttgart die zweite Feinstaubalarm-Saison. Vom 15. Oktober an kann bei hoher Belastung wieder ein Alarm ausgelöst werden. Autofahrer werden dann gebeten, auf Busse und Bahnen umzusteigen. Betreiber von Kaminen, die nicht als Heizung nötig sind, sollen diese nicht nutzen.

Während der ersten Saison geschah das im Winter 15/16 fünfmal jeweils für mehrere Tage. „Auch in der neuen Feinstaubalarm-Saison setzen wir auf die Freiwilligkeit der Bevölkerung. Denn ich glaube daran, dass es besser ist, auf Freiwilligkeit als auf Verbote zu setzen“, erklärte Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne). Wie Maßnahmen aussehen könnten, um den Verkehr zu begrenzen, konnte er noch nicht sagen. „Das Land prüft aktuell verschiedene Maßnahmen und wird diese - in Absprache mit der Stadt - wenn nötig entsprechend verordnen.“

