Stuttgart (dpa/lsw) - Angesichts rückläufiger Flüchtlingszahlen will die Stadt Stuttgart in der kommenden Freibadsaison keinen privaten Sicherheitsdienst mehr einsetzen. Wenn die Lage so bleibt, soll es in diesem Jahr keine sogenannten Freibad-Sheriffs geben, wie die „Stuttgarter Nachrichten“ unter Berufung auf den städtischen Bäderleiter Lars Mühlig berichteten. Im vergangenen Sommer hatte die Stadt erstmals einen privaten Sicherheitsdienst in städtischen Freibädern eingesetzt. Hintergrund waren Befürchtungen, dass viele Flüchtlinge nicht richtig schwimmen können oder sich in Freibädern nicht zu benehmen wissen.

Die Befürchtungen bestätigten sich