Stuttgart (pol) - Drei unbekannte weibliche Personen haben am gestrigen Abend gegen 23.15 Uhr in der S-Bahnlinie S4 Richtung Schwabstraße im letzten Wagen offenbar die Glastür zur 1. Klasse komplett zerstört. Zeugenaussagen zur Folge soll sich der Vorfall kurz vor Einfahrt der S4 in den Stuttgarter Hauptbahnhof ereignet haben. Im Anschluss flüchteten die Frauen laut Polizei unerkannt. Alle drei Tatverdächtigen sollen in typischer Tracht gekleidet und offenbar Frühlingsfestbesucher gewesen sein. Dabei wird eine Frau mit auffällig rot geflochtenen Zöpfen beschrieben. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die zuständige Bundespolizei in Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen.

