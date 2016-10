Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Streit unter betrunkenen Geschwistern ist in Stuttgart blutig eskaliert. Ein 42 Jahre alter Mann wurde nach Polizeiangaben vom Montag schwer verletzt. Die alkoholisierten Geschwister gerieten am Freitag eine halbe Stunde vor Mitternacht aus unbekannten Gründen in der Wohnung des Opfers in Streit. Die 36 Jahre alte Frau nahm offenbar einen spitzen Gegenstand und stach mehrfach auf ihren Bruder ein, danach flüchtete sie. Sie wurde später in ihrer Wohnung von der Polizei gestellt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

