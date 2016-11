Stuttgart (red) - Zwei bislang unbekannte Männer haben am Samstagmorgen gegen 8.50 Uhr am Leonhardsplatz eine Frau beraubt. Die 39-Jährige hob an einem Geldautomaten, der sich an einer Häuserfassade befindet, Bargeld ab. Als sie ihr Geld einstecken wollte, trat einer der beiden Täter an die Frau heran, versetzte ihr einen Stoß und riss ihr die Geldscheine aus der Hand. Danach rannten die beiden weg und verschwanden in der Unterführung Rathaus. Bei den Tätern soll es sich um Schwarzafrikaner gehandelt haben, die wie folgt beschrieben werden können. Etwa 23 Jahre alt, 1,70 Meter groß, mollige Figur, schwarze Rastalocken, bekleidet mit dunkler Jacke und