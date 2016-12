Bad Cannstatt (red) – Die Wilhelma beklagt einen weiteren herben Verlust eines beliebten Tieres: Nur wenige Wochen nach Zwergflusspferd Hannibal ist am Freitag auch die betagte Flusspferddame Rosi verstorben. Das Tier lebte seit 1968 in der Wilhelma und wurde fast 50 Jahre alt.

Das Tier gehörte 1968 bei der Einweihung der Dickhäuteranlage zu den Erstbeziehern. Mit ihren mehr als 49 Jahren darf man sie durchaus als eine Grande Dame der Wilhelma bezeichnen. „Vom Charakter her war Rosi ein sehr liebes Tier, immer freundlich und gut gelaunt“, sagt Tierpflegerin Madeleine Häfner. „So konnten wir sie auch bei Kindergeburtstagen und Tierbegegnungen einbinden. Sie war wirklich liebenswert.“

Flusspferde können bis zu 60 Jahre alt werden. Rosi war zuletzt schon eine Seniorin, aber bis auf kleine Alterswehwehchen, wie Zahnfleischprobleme, all die Jahre gesund und munter. Nach ihrem langen Leben ging es am Schluss schnell. Die letzten zwei Tage hatte sie nicht mehr gefressen. Am Freitagnachmittag ist sie gestorben – altersbedingt an multiplem Organversagen, wie die Tierärzte bei der Obduktion feststellten.

Rosi wurde am 26. Juni 1967 im Zoo Karlsruhe geboren und kam am 28. Mai 1968 in den zoologisch-botanischen Garten – drei Tage vor ihrem ersten Partner, dem Bullen Egon. Von ihm bekam sie 1972 ihr erstes Junges. Nach dem Tod von Egon im Jahr 1988 verstand sie sich mit dessen Nachfolger Mike ebenfalls sehr gut. Kein Wunder, dass bis 2003 insgesamt 16 weitere Jungtiere folgten. Daher sind ihre Gene im Pool der europäischen Zoos gut vertreten, was den Fortbestand der Flusspferde gestärkt hat.

Großflusspferde wie Rosi können eine Körperlänge von 3,50 Metern und ein Gewicht von über drei Tonnen erreichen. Sie bewohnen heutzutage nur noch afrikanische Savannen in Regionen Afrikas südlich der Sahara. Dort ernähren sie sich vorwiegend von Gras in den Uferregionen der Flüsse oder Seen. Markant ist ihr riesiges Maul mit großen Eck- und Schneidezähnen im Ober- wie im Unterkiefer. Den Tieren setzt zum einen der Rückgang ihres Lebensraums zu, zum anderen töten Jäger sie für ihr Fleisch und ihre Zähne, die als Ersatz für Elefanten-Elfenbein Abnehmer finden.

Rosi ist nicht das erste Wilhelma-Urgestein, von dem sich die Verantwortlichen und die Besucher des zoologisch-botanischen Gartens in diesem Jahr verabschieden mussten. Ende November verstarb bereits das Zwergflusspferd Hannibal, das im Oktober noch seinen 50. Geburtstag gefeiert hatte. Damit galt das Tier als ältestes seiner Art. Es lebte bereits seit 1967 in der Wilhelma.