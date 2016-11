Stuttgart (eh) - Nach einem gelungenen Auftakt am vergangenen Wochenende geht der Stuttgarter Messeherbst ins Finale: Gestern starteten die Freizeitmessen Kreativ, Hobby & Elektronik, Modell Süd sowie die Spielemesse, heute folgen die Messen Babywelt, die veggie & free sowie die Eat & Style.

Über einen „ausgezeichneten Start in den Stuttgarter Messeherbst“ hat sich Messegeschäftsführer Roland Bleinroth freuen können: Mehr als 50 000 Besucher sind allein am ersten Wochenende auf das Stuttgarter Messegelände zu den ersten vier Freizeitmessen geströmt. Nach den „Besten Jahren“ am Montag und Dienstag folgen nun weitere sieben