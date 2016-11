Stuttgart (lsw) - Mehr als 1000 Polizeikräfte haben in sechs Bundesländern - darunter in Baden-Württemberg - rund 50 Wohnungen, Gewerberäume und Büros im Rocker-Milieu durchsucht. In Hessen und dem Saarland wurden sieben Verdächtige festgenommen.

Der hessische Landespolizeipräsident Udo Münch sagte in Wiesbaden, im Saarland seien drei Verdächtige mit Haftbefehl festgenommen worden, weitere vier vorläufige Festnahmen habe es in Hessen gegeben. Neben Speichermedien seien Schusswaffen sichergestellt worden. Die Aktion in insgesamt sechs Bundesländern richtete sich gegen die „Osmanen Germania“, die als türkisch-nationalistisch gelten. Schwerpunkt war Hessen. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) sagte, die Aktion habe am frühen Morgen begonnen, rund 1500 Polizisten seien beteiligt gewesen. Ziel sei gewesen, Beweismittel zu finden, die Strukturen der Organisation aufzuhellen und Täter zu ermitteln. Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon sagte, es sei gelungen, die Strukturen der Osmanen im Saarland zu zerschlagen. Den im Saarland und in Hessen festgenommenen Männern im Alter von 21 Jahren bis 28 Jahren werde unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Zunächst war von insgesamt drei Festnahmen in beiden Bundesländern die Rede gewesen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden teilten mit, es habe Aktionen in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg gegeben.

Nach Waffen und Drogen gesucht

In Baden-Württemberg stehen sich nationalistische Türken, die sich in der Bande „Osmanen Germania Box-Club“ versammeln und türkische Kurden in der Gruppierung „Bahoz“ („Sturm“) gegenüber. Bei Auseinandersetzungen der beiden Gruppen Ende April in Stuttgart und Ludwigsburg wurden mehrere Menschen verletzt, einige davon schwer. Nach Erkenntnissen der Polizei ist „Bahoz“ in Teilen aus der inzwischen verbotenen Gruppierung „Red Legion“ hervorgegangen. Die Bande „Osmanen Germania Box-Club“ hat in Baden-Württemberg mehr als 200 Mitglieder, bundesweit sollen es zwischen 500 und 1000 sein.

Die Osmanen fallen laut LKA durch Machtdemonstrationen auf und provozieren andere Gruppen. Bei Kontrollen der Mitglieder und Sympathisanten werden immer wieder Schusswaffen, Schlagwerkzeuge und Messer gefunden. In Dietzenbach bei Offenbach haben die Osmanen ihr sogenanntes World Chapter. Hier wurden mehrere Objekte des „Osmanen Germania Boxclubs“ durchsucht. Dabei wurde nach Waffen, Drogen, Munition, Schriftstücken und anderen Beweismitteln gesucht.