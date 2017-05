Stuttgart (seb) - Die 360-Grad- Fernsehturm-App hat nicht nur die Besucher des Stuttgarter Wahrzeichens überzeugt, sondern auch die Jury des World Media Festivals. In der Kategorie „Public Relations: City and Region Marketing“ wird sie mit dem silbernen „Intermedia-Globe“ ausgezeichnet. Das Festival prämiert seit dem Jahr 2000 Kommunikationsideen auf internationaler Ebene. Am 10. Mai werden die Gewinner in Hamburg geehrt.

Die App funktioniert grundsätzlich wie ein digitales Fernrohr: Besucher des Stuttgarter Fernsehturms können sich die Aussicht über das eigene Smartphone oder Tablet mit digitalen Informationen über die Region Stuttgart anreichern lassen. Per Klick auf Sehenswürdigkeiten aus Tourismus, Wirtschaft und Technik erhalten die Nutzer Beschreibungen, Informationen zu Öffnungszeiten, Veranstaltungshinweise sowie Zugang zu weiteren Medien wie Bilder und Filme.

„Die Fernsehturm-App macht die Region Stuttgart mit moderner Technologie spielerisch erlebbar“, erläutert Walter Rogg, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS). „Mit ihren überraschenden Geschichten aus der ganzen Region ist die Anwendung ein vergnüglicher und zugleich informativer Service für die Besucher des Fernsehturms. Wir freuen uns über die Auszeichnung des World Media Festivals und danken der Jury für die Anerkennung.“

Die App wurde von der WRS gemeinsam mit der Stuttgart-Marketing GmbH ins Leben gerufen. Touristikchef Armin Dellnitz ist überzeugt, dass man ein innovatives Produkt für die Turmbesucher entwickelt habe. „Über den Preis freuen wir uns sehr. Die Auszeichnung bestätigt, dass uns die Digitalisierung immer mehr Wege eröffnet, unsere Gäste bedarfsgerecht anzusprechen. Die App lässt sich dynamisch anpassen und weiterentwickeln. So wird sie auch in Zukunft verschiedene Möglichkeiten bieten, den Stuttgart-Besucher für die touristischen Besonderheiten in der Region Stuttgart zu begeistern.“