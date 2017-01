Stuttgart - Beim Fernbusbahnhof-Test des ADAC Württemberg liegt das Stuttgart Airport Busterminal (SAB) im bundesweiten Vergleich vorn. Obwohl die Tester bei den Kriterien Komfort und Information noch manches verbessern würden und „kleine Schönheitsfehler“ bemängeln, hat sie der im Mai 2016 eröffnete Busbahnhof am Flughafen am ehesten überzeugt. Auch in Sachen Barrierefreiheit konnte Stuttgart punkten.

Reisen mit Fernbussen werden in Deutschland wichtiger. 2015 reisten 23 Millionen Fahrgäste mit diesem Verkehrsmittel; 2014 waren es 16 Millionen. Mit dem Test von zehn großen