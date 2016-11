Stuttgart (dpa/lsw) - Der Schadstoffwert in Stuttgart ist am vierten Tag des neuen Feinstaubalarms weiter auf hohem Niveau. Mit 74 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft lag er am Donnerstag noch immer über dem erlaubten Grenzwert von 50 Mikrogramm. Der Feinstaubalarm gilt in Stuttgart seit Montag. Die Messstation am Neckartor hatte für Dienstag mit 131 Mikrogramm den höchsten Wert der Woche gezeigt. Seitdem sinkt die Konzentration. Am Mittwoch wurden 116 Mikrogramm gemessen.

Feinstaubalarm wird ausgerufen, wenn die vorhergesagte Wetterlage einen Anstieg der Werte erwarten lässt. Autofahrer sind dann aufgerufen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Auch sogenannte Komfortkamine, die nicht zum Heizen nötig sind, sollen nicht benutzt werden.

Das Ende des Feinstaubalarms in Stuttgart ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht absehbar. Bis mindestens Sonntag herrscht ein „stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre“, wie es die Meteorologen sagen. „Wir brauchen einen kräftigen Regenschauer.“ Doch der sei nicht in Sicht.

Anzeige