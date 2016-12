Stuttgart (dpa/lsw) - Es ist wieder Feinstaubalarm in Stuttgart - bereits zum fünften Mal in diesem Winter. Seit Mitternacht sind Stuttgarter und Pendler erneut aufgerufen, ihre Fahrzeuge stehen zu lassen, auf Busse, Bahnen und Fahrräder umzusteigen - oder zumindest Fahrgemeinschaften zu bilden. Untersuchungen der Verkehrsleitzentrale nach den vergangenen vier Alarmen hatten ergeben, dass lediglich zwei bis drei Prozent weniger Fahrzeuge in der Stadt unterwegs waren. Bereits seit Montagabend sollten auch Nutzer sogenannter Komfortkamine - die allein der Gemütlichkeit dienen - sich in Verzicht üben. Der Autoverkehr und die Holzverbrennung gelten als Hauptursache für Feinstaub.





